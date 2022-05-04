У Изюма 22 БТГ армии РФ. Она хочет захватить Краматорск и Северодонецк – разведка Британии

Армия РФ развернула 22 батальонно-тактических группы под Изюмом, она намерена наступать на Донбасс с севера, хочет захватить Краматорск и Северодонецк. К таким выводам пришла британская разведка, передает Минобороны Соединенного королевства в Twitter.

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"Россия развернула 22-батальонные тактические группы (одна БТГ включает от 600 до 1000 военных. – Ред.) под Изюмом, пытаясь продвинуться на северном направлении на Донбассе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на неудачные попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, армия РФ все равно намерена продвинуться от Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

По мнению британских разведчиков, захват этих городов усилил бы контроль армии РФ над северо-восточной частью Донбасса и стал бы их плацдармом для попытки отсечь украинские силы в этом регионе.

Вчера на Донбассе украинские военные отбили 12 атак.

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Марк Сировой

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