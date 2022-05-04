UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Изюма 22 БТГ армии РФ. Она хочет захватить Краматорск и Северодонецк – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 08:37
У Изюма 22 БТГ армии РФ. Она хочет захватить Краматорск и Северодонецк – разведка Британии - Фото
Уничтоженный российский танк (фото - SERGEY DOLZHENKO, EPA)

Армия РФ развернула 22 батальонно-тактических группы под Изюмом, она намерена наступать на Донбасс с севера, хочет захватить Краматорск и Северодонецк. К таким выводам пришла британская разведка, передает Минобороны Соединенного королевства в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия развернула 22-батальонные тактические группы (одна БТГ включает от 600 до 1000 военных. – Ред.) под Изюмом, пытаясь продвинуться на северном направлении на Донбассе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на неудачные попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, армия РФ все равно намерена продвинуться от Изюма, чтобы захватить Краматорск и Северодонецк.

По мнению британских разведчиков, захват этих городов усилил бы контроль армии РФ над северо-восточной частью Донбасса и стал бы их плацдармом для попытки отсечь украинские силы в этом регионе.   

Читайте также: Беларусь заявила о "внезапной проверке сил реагирования". Начал движение ракетный дивизион

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
БТГр краматорск северодонецк армия рф изюм войска россии разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 