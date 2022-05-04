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Беларусь заявила о "внезапной проверке сил реагирования". Начал движение ракетный дивизион

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 07:56
Беларусь заявила о
Армия Беларуси (фото 2 - МО Беларуси)

Пресс-служба Минобороны Беларуси заявила о "внезапной проверке" беларуских сил реагирования. По данным Генштаба ВСУ, в Беларуси начал движение из пункта дислокации ракетный дивизион.

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В МО Беларуси заявили, что в ходе "внезапной проверки" беларуские военные отработают приведение в боевую готовность, марш в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач. Там добавили, что военные будут действовать "на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки".

Ведомство страны, которая дала России плацдарм для нападения и обстрелов Украины, утверждает, что мероприятия "не несут угрозы" для соседних стран и европейского сообщества.

Там также добавили, что запланировано перемещение значительного количества военной техники, могут быть загружены дороги.

В Генштабе ВСУ за час до анонса Минобороны РБ сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения армии Беларуси прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

При этом в ГШ добавили, что для проверки готовности один ракетный дивизион 465-й ракетной бригады Беларуси перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения.

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Марк Сировой
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