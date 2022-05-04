Арестович считает, что Россия снова может попытаться наступать на Киев

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, Россия может мобилизовать до 50 000 военных и снова попытаться наступать на Киев. Но эти военные будут подготовлены гораздо хуже, чем те, которые наступали в феврале, также у них будет "битая, неработающая" техника. Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

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На вопрос, что он думает о возможном объявлении в России всеобщей мобилизации, Арестович ответил: "Во-первых, частичная мобилизация идет. В том числе из состава резервистов... Добровольцы, кстати, есть, их хватает. Пару десятков тысяч прямо сейчас есть".

При этом он сказал, что есть вопросы к их военному качеству, потому что это в основном "деклассированные элементы". На старую технику, по мнению Арестовича, личный состав найдется. "Это будет нечто подобное нашей армии в 2014 году", – сказал он.

По его словам, курс в Кремле выбран — продолжение войны.

Арестович считает, что Россия может собрать группировку численностью до 50 000 военных.

"Я уверен, что они соберут тысяч 20-30 снова. Только уже на битой, неработающей технике... Срочников добавят", – сказал советник главы ОП. При этом, по его мнению, это будет "некритично" для Украины. "Некритично. Они могут и 50 000 собрать в течение двух месяцев. Надо понимать, что по качеству это не те подразделения, которые заходили", – сказал он.

"Но массу военную они получат. Эта масса будет вооружена. У них будут танки, БТР, БМП. Она будет героически наступать. Она может снова пойти, страшные вещи скажу, под Киев, например. Просто судьба у них одна и та же. Элитные подразделения мы перемололи, будучи плохо вооруженными и хуже готовыми, чем сейчас... Для меня совершенно очевидно, что этот цикл будет повторяться, пока путинский режим согласен его повторять", – сказал Арестович.

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Вадим Ребрина

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