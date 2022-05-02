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Арестович: Украине выгодна всеобщая мобилизация в России, есть три причины

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 01:12
Арестович: Украине выгодна всеобщая мобилизация в России, есть три причины - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Всеобщая мобилизация в России принесет пользу Украине. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью Марку Фейгину по итогам 1 мая.

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По словам Арестовича, всеобщей мобилизации в России ждут люди, которые сейчас на территории РФ объединились в ячейки легиона "Свобода России" – у них для борьбы с путинским режимом пока нет оружия, но они его получат, когда их призовут в армию.

"Мобилизация в России, всеобщая – благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить", – сказал Арестович.

Как заявил советник главы ОП, во-первых, в результате всеобщей мобилизации в РФ может обнаружиться, что в стране существует гораздо больше ячеек легиона "Свобода России", чем ожидалось. Во-вторых, может начаться повальное присоединение к этим ячейкам. 

в-третьих, они не прокормят эту массу людей... И это начнет обрушивать российскую экономику еще быстрее, чем сейчас есть", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, сейчас у путинского режима еще есть шанс "отпетлять", прекратить войну, договориться,  но с момента объявления всеобщей мобилизации для Путина начнется обратный отсчет.

"Огромные сотни тысяч... или сколько там – десятки тысяч мобилизованных мужиков с оружием, которых насильно гонят на фронт... Давайте вспомним 1917 год, когда батюшку-царя сняли мобилизованные... Нормальные российские мужики... нормальные, которых дернут от семей, они и постучатся в этот бункер (Путина) – прикладом", – заявил советник главы ОП.

Читайте также: Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ

Наталия Медведева
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Алексей Арестович мобилизация победа Свобода России
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