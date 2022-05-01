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Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 23:33
Арестович: Легион
Фото: скриншот Интерфакс-Украина/Youtube

Ячейки легиона "Свобода России", состоящего из россиян, борющихся против режима Путина, появились на территории Российской Федерации. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.  

"Уже есть легион "Свобода России", который действует на территории России. Это был второй этап. Это было неизбежно. Мы этим не управляем", – сказал Арестович. 

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По его словам, в разных регионах РФ люди начали организовывать ячейки легиона.  

Арестович объяснил, что не все граждане РФ, желающие вступить в легион, могут доехать в Украину, поэтому решили организовывать сопротивление путинскому режиму на местах.  

"Процесс уже автоматически запустился. Мы туда не влезаем и не считаем нужным вмешиваться. Россия уже поднимается на вооруженную борьбу", – сказал Арестович.   

  • 5 апреля Алексей Арестович в эфире Суспильного рассказал, зачем в составе Иностранного легиона был создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.  

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Роман Брыль
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режим Путина Алексей Арестович легион Свобода России
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