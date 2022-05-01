Арестович: Легион "Свобода России" уже действует на территории РФ

Ячейки легиона "Свобода России", состоящего из россиян, борющихся против режима Путина, появились на территории Российской Федерации. Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.

"Уже есть легион "Свобода России", который действует на территории России. Это был второй этап. Это было неизбежно. Мы этим не управляем", – сказал Арестович.

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По его словам, в разных регионах РФ люди начали организовывать ячейки легиона.

Арестович объяснил, что не все граждане РФ, желающие вступить в легион, могут доехать в Украину, поэтому решили организовывать сопротивление путинскому режиму на местах.

"Процесс уже автоматически запустился. Мы туда не влезаем и не считаем нужным вмешиваться. Россия уже поднимается на вооруженную борьбу", – сказал Арестович.

5 апреля Алексей Арестович в эфире Суспильного рассказал, зачем в составе Иностранного легиона был создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.

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Роман Брыль

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