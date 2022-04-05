UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович о российском легионе в Украине: Эти люди станут основой новой России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 22:05
Арестович о российском легионе в Украине: Эти люди станут основой новой России - Фото
Скриншот с видео

Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Суспильного рассказал, зачем в составе Иностранного легиона был создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Они сказали, что хотят покончить с путинским режимом, потому что путинский режим убивает Россию. Ну, для них", – сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, некоторые пленные россияне выявили желание отомстить своим соотечественникам после того, как узнали о преступлениях оккупантов в Украине, в частности в Буче и Гостомеле.

Арестович сказал, что от граждан РФ на официальные каналы Минобороны поступило больше 300 заявок на участие в войне на стороне Украины. Было принято решение не пренебрегать "таким ресурсом".

"Представим себе, что путинский режим когда-нибудь прекратит свое существование. Такие люди могут стать основой новой России... Очень важно иметь элемент, который уже будет иметь опыт вооруженной борьбы с РФ", – сказал Арестович.

Он отметил, что участники легиона проходят очень тщательную проверку. По его словам, на этот момент всего несколько человек доказали, что они способны выполнять задание с оружием в руках. За ними присматривают иностранные граждане российского происхождения, в частности гражданин США. Многие из иностранцев при этом не показывают, что они знают русский язык, отметил советник главы ОП. 

По словам Арестовича, россияне попросили дать им задание по уничтожению "кадыровцев", так как у них с ними "личные счеты". Позже такая возможность будет им предоставлена, сказал Арестович. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Алексей Арестович иностранный легион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 