Арестович о российском легионе в Украине: Эти люди станут основой новой России

Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Суспильного рассказал, зачем в составе Иностранного легиона был создан легион "Свобода России", состоящий из граждан РФ и этнических россиян.

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"Они сказали, что хотят покончить с путинским режимом, потому что путинский режим убивает Россию. Ну, для них", – сказал Арестович.

Кроме того, по его словам, некоторые пленные россияне выявили желание отомстить своим соотечественникам после того, как узнали о преступлениях оккупантов в Украине, в частности в Буче и Гостомеле.

Арестович сказал, что от граждан РФ на официальные каналы Минобороны поступило больше 300 заявок на участие в войне на стороне Украины. Было принято решение не пренебрегать "таким ресурсом".

"Представим себе, что путинский режим когда-нибудь прекратит свое существование. Такие люди могут стать основой новой России... Очень важно иметь элемент, который уже будет иметь опыт вооруженной борьбы с РФ", – сказал Арестович.

Он отметил, что участники легиона проходят очень тщательную проверку. По его словам, на этот момент всего несколько человек доказали, что они способны выполнять задание с оружием в руках. За ними присматривают иностранные граждане российского происхождения, в частности гражданин США. Многие из иностранцев при этом не показывают, что они знают русский язык, отметил советник главы ОП.

По словам Арестовича, россияне попросили дать им задание по уничтожению "кадыровцев", так как у них с ними "личные счеты". Позже такая возможность будет им предоставлена, сказал Арестович.

Сегодня члены легиона "Свобода России" дали пресс-конференцию в Киеве.

Вадим Ребрина

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