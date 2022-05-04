70-й день войны. РФ обстреляла восемь областей Украины, на Донбассе отбиты 12 атак врага

Российская армия во вторник, 3 мая, нанесла ракетные удары по транспортной инфраструктуре в восьми областях Украины. На Донбассе в течение суток Вооруженные силы Украины отразили 12 атак врага. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

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Россия продолжает наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора в Крым. Позиции ВСУ обстреливают с целью сковывания действий.

На Лиманском направлении Россия наступает в сторону села Шандриголово. Также продолжаются боевые действия в районе Попасной, где российские войска пытаются совершать штурм. Мариуполь обстреливали из самолетов.

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, но без успеха. По данным Генштаба, в центральный морг Горловки доставили уже более 100 тел мобилизованных, погибших на территории Запорожской области.

Артиллерийские обстрелы на Южнобугском направлении совершают вдоль всей линии столкновения. Активизировались боевые действия в районе села Томина Балка возле Херсона.

Сегодня начался 70-й день полномасштабной войны России против Украины.

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Андрей Водяный

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