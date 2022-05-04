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Россия бросает на убой добровольцев, чтобы не дать Украине накопить оружие: Арестович

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 05:45
Россия бросает на убой добровольцев, чтобы не дать Украине накопить оружие: Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Alexey Arestovych, YouTube)

Россия в войне против Украины начала использовать тактику непрерывного давления: отправляет волны своих солдат на устаревшей технике, просто для того, чтобы украинская армия использовала побольше оружия, которое она получает от западных партнеров. Об этом сказал советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 3 мая.

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"У российского командования созрел любопытный план. Он ужасающ в своей рациональности, особенно для российских матерей", – сказал Арестович.

По его словам, командование оккупантов понимает, что Украина накапливает западное оружие, чтобы создать ударные группировки войск и перейти в наступление.

"Почему они непрерывно продолжают наступать, в том числе за счет люмпенизированных классов, которых они набирают? Потому что их задача – не дать нам накопить резервы на данном этапе в товарных количествах, позволяющие перейти в наступление", – сказал советник главы ОП.

Для этого, по мнению Арестовича, российские оккупанты используют тактику непрерывного давления.

"Мы же все равно реагируем – мы не можем ждать, когда наших солдат с песком перемешают. И соответственно вот эти вот людские волны, которые они готовят на технике 1960-х годов, активно снимающиеся с хранения и идущие в нашу сторону, предназначены для непрерывного давления, чтобы мы изматывались, не могли ротироваться", – пояснил советник главы ОП.

Российское командование понимает, что Украина получает западное оружие небольшими партиями, и стремится сделать все, чтобы эти небольшие партии сразу шли в ход, а не накапливались для подготовки наступления.

Советник главы ОП отметил, что в принципе, это очень разумно в данной ситуации, особенно с учетом того, что гонка потенциалов не в пользу России. 

"Но это людоедская тактика по отношению к российской армии. Российские мамы должны понять: они заканчивают наши снаряды ценой ваших сыновей, и это абсолютно сознательное решение", – сказал Арестович.

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Наталия Медведева
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