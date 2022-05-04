Массированный удар по Украине. Бомбардировщики РФ выпустили 18 ракет, ПВО сбила восемь

Вечером 3 мая на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога – страна подверглась массированному ракетному удару со стороны России. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 или Ту-160 нанесли ракетный удар из Каспийского региона.

Ориентировочно выпущено 18 ракет, которые попали по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям.

По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск сбила по меньшей мере восемь крылатых ракет, данные уточняются.

Также есть сведения о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты.

Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не заходят в контролируемое ВСУ воздушное пространство.

Авиация ВС ВСУ в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе.

Вечером 3 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО. В результате попаданий повреждено несколько электрический подстанция, а также есть повреждения инфраструктуры железных дорог.

Наталия Медведева

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