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ПВО Украины сбила несколько российских ракет. Под Львовом сбить не удалось: видео

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 21:06
ПВО Украины сбила несколько российских ракет. Под Львовом сбить не удалось: видео - Фото
Подразделения ПВО ВСУ (Фото – командование объединенных сил ВСУ) 4
дополнено

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО.

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О ракетных ударах по Львову сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в Telegram.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышны взрывы и также призвал всех оставаться в укрытиях. Также он написал ,что в части города перебои с электроснабжением. "В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил мэр.

Глава Долинской городской территориальной громады Кировоградской области Евгений Звиздовский сообщил в Facebook о ракетном ударе. "Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал он.

Очевидцы под Киевом сообщают LIGA.net о сбитых ракетах.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО.

Еще одну крылатую ракету, по информации Геращенко, сбила ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сбитие двух ракет.

Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.

ДОПОЛНЕНО В 21:33. Глава Львовской ОВА опубликовал фото удара по электрическим подстанциям.

ПВО Украины сбила несколько российских ракет. Под Львовом сбить не удалось: видео

В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов будет направляться с задержкой, сообщила Укрзалізниця.

В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. Там напомнили, что оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com.

Вадим Ребрина
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