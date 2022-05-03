ПВО Украины сбила несколько российских ракет. Под Львовом сбить не удалось: видео
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду украинских городов. Часть из них сбила ПВО.
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О ракетных ударах по Львову сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в Telegram.
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что во Львове слышны взрывы и также призвал всех оставаться в укрытиях. Также он написал ,что в части города перебои с электроснабжением. "В результате ракетного удара повреждены две электроподстанции. В части города нет электроэнергии", – сообщил мэр.
Глава Долинской городской территориальной громады Кировоградской области Евгений Звиздовский сообщил в Facebook о ракетном ударе. "Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники!" – написал он.
Очевидцы под Киевом сообщают LIGA.net о сбитых ракетах.
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что две крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты украинской ПВО.
Еще одну крылатую ракету, по информации Геращенко, сбила ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов подтвердил сбитие двух ракет.
Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровской области.
ДОПОЛНЕНО В 21:33. Глава Львовской ОВА опубликовал фото удара по электрическим подстанциям.
В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций во Львове ряд поездов будет направляться с задержкой, сообщила Укрзалізниця.
В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов. Там напомнили, что оперативный список задержек публикуется на uz-vezemo.com.
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