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Уоллес: Война в Украине может превратиться в российский Вьетнам и стать крахом Путина

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 04:25
Уоллес: Война в Украине может превратиться в российский Вьетнам и стать крахом Путина - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Война в Украине может стать российским Вьетнамом и закончится разгромом армии РФ. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Финляндии на учениях, передает Telegraph.

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Уоллес сказал, что неуспешность операций за пределами России и потенциальная потеря общественной поддержки в стране могут привести к краху российского диктатора Путина, несмотря на то, что армия РФ имеет численное превосходство перед украинской.

Британский министр обороны сказал, что война в Украине может привести к замороженному конфликту, как на Корейском полуострове, или к военному краху, как в США в 1973 году.

"Вьетнам продолжался 15 лет и привел к сокрушительному поражению, разгрому крупнейшей военной державы с передовым оружием, потому что у них было внутреннее преимущество и общественная поддержка", – сказал он.

"Это может быть Вьетнам. Армии достигают критической точки. Если с россиянами снова произойдет то, что случилось с ними к северу от Киева, это может очень быстро превратиться из трясины в бегство, и все может рухнуть", – пояснил Уоллес.

  • 5 мая Уоллес заявил, что украинские военнослужащие могут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны.

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Наталия Медведева
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Бен Уоллес победа
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