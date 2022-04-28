Министр обороны Британии считает, что Россию надо выгнать и из Крыма

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российские войска надо выгнать и из временно оккупированного Крыма. Об этом он заявил в интервью Sky News.

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Уоллеса попросили прокомментировать вчерашнюю речь министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая заявила, что союзникам необходимо удвоить усилия, чтобы вытеснить Россию со всей Украины. Уоллеса попросили уточнить, подразумевается ли Крым.

"Международное сообщество осудило Россию за незаконное вторжение в Крым в 2014 году… Мы этого (аннексии, – ред.) не признаем и постоянно говорим, что Россия должна покинуть суверенную территорию. Так что это не изменилось", – ответил Уоллес.

При этом он считает, что предстоит "долгий путь", прежде чем появится перспектива вернуть Украине контроль над Крымом.

"Мы поддерживаем суверенную целостность Украины. Мы делали это все время. Это, конечно, включает Крым. Но вы знаете, прежде всего, давайте уберем Россию с того места, где она сейчас находится", – добавил британский министр.

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Марк Сировой

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