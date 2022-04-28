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Великобритания: Геополитика возвращается. И война в Украине – это и наша война

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 02:21
Великобритания: Геополитика возвращается. И война в Украине – это и наша война - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Геополитика возвращается. Война в Украине продемонстрировала глубокую стойкость человеческого духа и свободных обществ. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в речи на ежегодном пасхальном банкете лорд-мэра в особняке в Лондоне. Речь опубликована на сайте британского правительства.

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Она подчеркнула, что свободный мир объединился за Украину в ее борьбе за свободу и самоопределение.

"Мы не можем быть самоуверенными – судьба Украины висит на волоске. Но давайте проясним – если Путину это удастся, Европу будут ждать невыразимые дальнейшие несчастья и ужасные последствия по всему миру", – сказала глава британского МИД.

Она подчеркнула, что мир должен быть готов к "длинной дистанции", удвоить поддержку Украины и сохранять единство.

"Давайте будем честны. Архитектура, призванная гарантировать мир и процветание, подвела Украину", – сказала Трасс.

Структуры экономики и безопасности, созданные после Второй мировой и холодной войны, позволяли, а не сдерживали агрессию:

- Россия способна заблокировать любые действия в Совбезе ООН. Путин рассматривает свое вето как зеленый свет варварству.

- G20 не может функционировать как эффективный экономический орган, пока Россия остается за столом.

"Война в Украине – это наша война – это война каждого, потому что победа Украины – это стратегический императив для всех нас", – сказала глава британского МИД.

Она заявила, что необходимо наращивать производство тяжелого оружия, танков и самолетов.

"Путину не должно быть откуда финансировать эту ужасную войну. Это означает раз и навсегда прекратить импорт нефти и газа", – сказала Трасс.

Она заявила, что необходимо оказать поддержку украинскому народу: помощь беженцам, доставка продуктов питания, лекарств и других необходимых вещей, поддержание экономики.

Необходимо привлечь режим Путина к ответственности за ужасные преступления, которые он совершил.

"Поэтому мы работаем над нашей совместной с Польшей комиссией для обеспечения оснащения Украины оружием стандарта НАТО, – сказал Трасс. – И именно поэтому мы исполнены решимости работать с США, ЕС и другими союзниками над новым планом Маршалла для страны".

Украина заслужила международные усилия для восстановления ее городов, возрождения промышленности и обеспечения свободы на долгосрочную перспективу.

"Мы также должны применить эту жесткую позицию к угрозам, возникающим за пределами Украины", – сказал глава британского МИД.

Сейчас нам нужен новый подход, объединяющий жесткую безопасность и экономическую безопасность, создающий более крепкие глобальные альянсы, где свободные нации более настойчивы и уверенны в себе, который признает, что геополитика вернулась.

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Наталия Медведева
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Великобритания геополитика Лиз Трасс
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