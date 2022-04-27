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Глобальная система безопасности подвела Украину, мир должен это исправить – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 13:51
Глобальная система безопасности подвела Украину, мир должен это исправить – Трасс - Фото
Лиз Трасс (Фото - EPA)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс намерена призвать союзников предоставить Украине боевые самолеты и тяжелое наступательное вооружение. Об этом говорится в пресс-релизе Форин Оффис, сообщает CNN.

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Ожидается, что Трасс выступит завтра в лондонском Мэдисон-Хаус с программной внешнеполитической речью и заявит о необходимости "удвоить поддержку" украинских вооруженных сил.

Трасс собирается заявить, что система глобальной безопасности, "которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, подвела Украину", и поэтому необходимо выработать "новый подход", пишет Financial Times.

"Скажем прямо: если Путин добьется успеха, для всей Европы это  будет означать неисчислимые страдания и ужасные последствия для всего земного шара. Мы больше не сможем чувствовать себя в безопасности. Поэтому мы должны быть готовы в долгосрочной перспективе удвоить поддержку Украины", – цитируют текст завтрашнего выступления Sky News.

Трасс намерена заявить, что речь идет о поставках для ВСУ "тяжелого вооружения, танков, самолетов", причем речь идет не только о технике из готовых запасов, но и о наращивании  военного производства. 

Она также намерена подчеркнуть необходимость полного отказа от закупки у России нефти и газа.

  • 25 апреля сообщалось, что Великобритания передаст Украине бронетранспортеры Stormer с зенитными пусковыми установками для ракет Starstreak. 
Сергей Бережной
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Великобритания военная помощь Лиз Трасс
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