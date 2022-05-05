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Уоллес: Украина сможет тренировать британских солдат после российско-украинской войны

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 14:05
Уоллес: Украина сможет тренировать британских солдат после российско-украинской войны - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военнослужащие могут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии, передает The Telegraph.

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По словам министра обороны Британии, уроки, извлеченные из "охоты" на российские танки и самолеты с помощью западного оружия, будут полезны для британских вооруженных сил.

"Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, определенно можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", – заявил министр.

Он отметил, что украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, то, как украинские силы использовали слабость России, – все это важно для британских военных.

Уоллес также добавил, что учебная миссия Великобритании в Украине ORBITAL была лишь поставлена на паузу и может возобновиться.

  • Ранее Уоллес заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России согласно законам войны. 

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Оксана Житнюк
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ВСУ война учения армия тренировки Бен Уоллес
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