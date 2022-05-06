UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Луганской ОВА: Готовимся к более мощным наступлениям врага

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 11:05
Глава Луганской ОВА: Готовимся к более мощным наступлениям врага - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в Луганской области. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие три-четыре дня они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную, взять самый большой город, взять в окружение ВСУ", – сказал он.

При этом Гайдай верит, что украинские защитники смогут отбить атаку.

"Мы держимся. Уверен, что сможем. Тем более идет усиление – люди идут дополнительно и техника. Надеюсь, что отобьем", – добавил он.

Читайте также: РФ обстреливает утраченные населенные пункты на юге, пробует сковать ВСУ на Донбассе – ГШ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война луганская область наступление армия рф Сергей Гайдай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 