Глава Луганской ОВА: Готовимся к более мощным наступлениям врага

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в Луганской области. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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"Готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие три-четыре дня они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную, взять самый большой город, взять в окружение ВСУ", – сказал он.

При этом Гайдай верит, что украинские защитники смогут отбить атаку.

"Мы держимся. Уверен, что сможем. Тем более идет усиление – люди идут дополнительно и техника. Надеюсь, что отобьем", – добавил он.

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Марк Сировой

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