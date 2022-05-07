Россия хочет захватить Северодонецк, чтобы продать это как грандиозную победу – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия отчаянно пытается захватить Северодонецк, чтобы это можно было "продать как грандиозную победу". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина" вечером 6 мая.

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"Им нужен Северодонецк, потому что это областной центр. Это можно продать как грандиозную победу. И конечно, одна из целей – взять в окружение украинских военных, попытаться перерезать трассу на Бахмут, где Попасна. Это основные два направления. Плюс давят со стороны Рубежного , но они уже неоднократно заявляли, что Рубежное взяли, однако пройти дальше не могут. Как стояла там Национальная гвардия, так и стоит дальше, доблестно отражая все атаки врага", – сказал Гайдай.

Ситуация в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и штурмовать его через близлежащие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка.

Руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк рассказывал, что в результате боевых действий город Северодонецк, который после оккупации Луганска стал административным центром области, разрушен на 70%. В Северодонецке осталось около 15 000 из 135 000 жителей.

Андрей Водяный

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