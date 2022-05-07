UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия хочет захватить Северодонецк, чтобы продать это как грандиозную победу – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 04:56
Россия хочет захватить Северодонецк, чтобы продать это как грандиозную победу – Гайдай - Фото
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия отчаянно пытается захватить Северодонецк, чтобы это можно было "продать как грандиозную победу". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина" вечером 6 мая.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Им нужен Северодонецк, потому что это областной центр. Это можно продать как грандиозную победу. И конечно, одна из целей – взять в окружение украинских военных, попытаться перерезать трассу на Бахмут, где Попасна. Это основные два направления. Плюс давят со стороны Рубежного , но они уже неоднократно заявляли, что Рубежное взяли, однако пройти дальше не могут. Как стояла там Национальная гвардия, так и стоит дальше, доблестно отражая все атаки врага", – сказал Гайдай.

  • Ситуация в Северодонецке сейчас сложная – российские войска пытаются окружить город и штурмовать его через близлежащие села. Сейчас идут бои за село Воеводовка, которое находится на окраине Северодонецка.
  • Руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк рассказывал, что в результате боевых действий город Северодонецк, который после оккупации Луганска стал административным центром области, разрушен на 70%. В Северодонецке осталось около 15 000 из 135 000 жителей.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область северодонецк Сергей Гайдай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 