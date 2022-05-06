Северодонецк не окружен, продолжаются бои – Луганская ОВА

Город Северодонецк Луганской области не окружен российской оккупационной армией, иностранные СМИ распространили недостоверную информацию. Об этом написал в Telegram глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

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"Ситуация в областном центре Луганской области тяжелая, но об окружении речь не идет. Бои продолжаются в селах около города, наши защитники успешно атаки отбивают", – сказал он.

По словам Гайдая, захватчики пока только попытались окружить город.

"Пытаться" и "сделать" – понятия разные", – добавил он.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты хотят отрезать Луганскую область от остальной территории Украины – в частности, речь идет о дороге на Бахмут возле Попасной. По его словам, горячими точками остаются Попасная, Рубежное, села около Северодонецка и населенные пункты Горной общины.

Российские оккупанты пытаются окружить Северодонецк Луганской области и штурмуют город сразу с нескольких направлений.

Гайдай считает, что армия РФ готовит более мощные наступления в области, и в ближайшие три-четыре дня россияне бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или Попасную.

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Яна Катасонова

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