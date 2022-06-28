Украина законтрактовала почти все мощности производителя "Байрактаров" – Резников

Украина стала одним из крупнейших заказчиков турецкой фирмы Baykar, производителя ударных дронов "Байрактар". Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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Резников выразил глубокую признательность компании Baykar Makinа, которая "уже второй раз передает своих "птичек" ВСУ абсолютно бесплатно", а "все средства, собранные волонтерами, могут быть использованы ими на другие полезные и важные вещи".

Министр назвал "Байрактар" "уважаемым членом "оружейного клуба" ВСУ и напомнил, что благодаря сотрудничеству президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана наша армия получила первые ударные дроны еще в июле 2021 года, и в том же году были достигнуты договоренности о строительстве совместного завода по производству БПЛА в Украине.

Резников написал, что с 24 февраля минобороны приняло на вооружение "до полусотни "самолетиков", еще несколько уже законтрактованы, оплачены, их поставка ожидается уже в июле. Сверх того, указал он, заказаны еще десятки беспилотников.

"На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – написал министр.

11 июня создатель серии Bayraktar, технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар опубликовал первые снимки готового беспилотника новой модели Bayraktar Kızılelma.

15 июня сообщалось, что компания Baykar, производящая "Байрактары", по итогам 2021 года впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции.

Сергей Бережной

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