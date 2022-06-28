Украина законтрактовала почти все мощности производителя "Байрактаров" – Резников
Украина стала одним из крупнейших заказчиков турецкой фирмы Baykar, производителя ударных дронов "Байрактар". Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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Резников выразил глубокую признательность компании Baykar Makinа, которая "уже второй раз передает своих "птичек" ВСУ абсолютно бесплатно", а "все средства, собранные волонтерами, могут быть использованы ими на другие полезные и важные вещи".
Министр назвал "Байрактар" "уважаемым членом "оружейного клуба" ВСУ и напомнил, что благодаря сотрудничеству президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана наша армия получила первые ударные дроны еще в июле 2021 года, и в том же году были достигнуты договоренности о строительстве совместного завода по производству БПЛА в Украине.
Резников написал, что с 24 февраля минобороны приняло на вооружение "до полусотни "самолетиков", еще несколько уже законтрактованы, оплачены, их поставка ожидается уже в июле. Сверх того, указал он, заказаны еще десятки беспилотников.
"На ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ", – написал министр.
- 11 июня создатель серии Bayraktar, технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар опубликовал первые снимки готового беспилотника новой модели Bayraktar Kızılelma.
- 15 июня сообщалось, что компания Baykar, производящая "Байрактары", по итогам 2021 года впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции.
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