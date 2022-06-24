UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четвертый не лишний: украинцы собрали 600 млн грн на "Байрактары" – Притула

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 21:31
Четвертый не лишний: украинцы собрали 600 млн грн на
Фото: Сергей Притула/Facebook

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Об этом Притула сообщил в Twitter.    

"Сбор на "Байрактары" окончен. Есть для вас две цифры: 600 млн грн, четыре "Байрактара"!!! Украинцы – титаны!", – написал Притула. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Утром, в среду 22 июня, Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели. 

Читайте также: Обзор | 366 млн грн в сутки. Украинцы донатят фонду Сергея Притулы на "Байрактары" и делают мемы 

И уже на следующий день Притула сообщил, что на 09:00 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Bayraktar пожертвования Притула
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 