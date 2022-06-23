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Украинцы за сутки собрали деньги на два "Байрактара" – Притула

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 12:12
Украинцы за сутки собрали деньги на два
Сергей Притула (Фото: serhiyprytula/Facebook)

Украинцы за сутки собрали сумму, которой хватит на покупку двух ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил в Facebook Сергей Притула – основатель названного в честь него волонтерского фонда.

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Вчера утром Притула объявил сбор денег на покупку трех БПЛА Bayraktar. Первый взнос в размере $2 млн сделал его фонд из предыдущих пожертвований, еще $13 млн он попросил собрать украинцев в течение недели.

И уже сегодня утром Притула сообщил, что на 09:00 23 июня украинцы задонатили 296 млн грн – примерно $8,4 млн.

"Приплюсовываем то, что наш фонд выделил на проект, и суммарно получаем 366 000 000 гривень! А это значит, что из желаемых трех мы уже насобирали на два Байрактара!" – отчитался волонтер и призвал украинцев поднажать, чтобы собрать деньги и на третий беспилотник.

Читайте также: 366 млн грн за сутки. Украинцы донатят фонду Сергея Притулы на Байрактары и делают мемы

Марк Сировой
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Bayraktar БПЛА беспилотник сергей притула байрактар
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