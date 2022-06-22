Волонтерский фонд получил право покупать оружие за границей, в том числе "байрактары"

Фонд "Повернись живим" первым среди благотворительных фондов в Украине получил законное право покупать за границей вооружение для сил обороны. Об этом сообщается на странице фонда Facebook.

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Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности военного назначения, в Государственном экспортном контроле. Это позволяет покупать у производителей необходимые товары напрямую — без посредников, что не только снижает цену, но и защищает от некачественного товара и недобросовестных продавцов, рассказали в фонде.

Теперь "Повернись живим" может передавать на фронт не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран, рассказала юрист фонда Руслана Величко.

Основное внимание фонд сконцентрирует именно на летальном вооружении.

"Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", — рассказали в организации.

В фонде сообщили, что уже реализовывают сделки на общую сумму около $20 млн, часть из которых была потрачена "на одно из самых мощных изделий в своем классе".

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Мария Макуха

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