UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Волонтерский фонд получил право покупать оружие за границей, в том числе "байрактары"

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 11:10
Волонтерский фонд получил право покупать оружие за границей, в том числе
Илюстративное фото (Фото - Повернись живим)

Фонд "Повернись живим" первым среди благотворительных фондов в Украине получил законное право покупать за границей вооружение для сил обороны. Об этом сообщается на странице фонда Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности военного назначения, в Государственном экспортном контроле. Это позволяет покупать у производителей необходимые товары напрямую — без посредников, что не только снижает цену, но и защищает от некачественного товара и недобросовестных продавцов, рассказали в фонде.

Теперь "Повернись живим" может передавать на фронт не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран, рассказала юрист фонда Руслана Величко.

Основное внимание фонд сконцентрирует именно на летальном вооружении.

"Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", — рассказали в организации.

В фонде сообщили, что уже реализовывают сделки на общую сумму около $20 млн, часть из которых была потрачена "на одно из самых мощных изделий в своем классе".

Читайте также: Фонду "Вернись живым" задонатили $250 000 от продажи популярного мема Coffin Dance

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война вооружение повернись живим Руслана Величко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 