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Литовский телеведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 22:47
Литовский телеведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ - Фото
Фото: Laisves TV / Facebook

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась через три дня.

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Сбор средств начался 25 мая с сообщения Тапинаса в Facebook: "Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – "Байрактар". Украинский кинжал в ночи. Убийца российской армии".

Вечером 28 мая деньги были собраны. Общая сумма – 5,074 млн евро.

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Андрей Водяный
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