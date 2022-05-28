Литовский телеведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас собрал 5 млн евро на военный беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. Краудфандинговая кампания #bayraktarasUkraina должна была длиться три недели, но закончилась через три дня.

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Сбор средств начался 25 мая с сообщения Тапинаса в Facebook: "Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – "Байрактар". Украинский кинжал в ночи. Убийца российской армии".

Вечером 28 мая деньги были собраны. Общая сумма – 5,074 млн евро.

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Андрей Водяный

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