Как горят российские колонны в Украине. Подборка лучших ударов с Bayraktar: видео
Российская противовоздушная оборона не в состоянии защитить войска от Bayraktar, даже ЗРК Бук становятся мишенями для украинских беспилотников. Видеоподборку с кадрами беспощадной охоты украинских Bayraktar опубликовал в Телеграм журналист Юрий Бутусов.
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На видео запечатлено уничтожение приоритетных целей – зенитно-ракетных комплексов, грузовиков, машин управления, железнодорожных цистерн.
"Российская ПВО неспособна защитить свои войска от Байрактаров, даже Буки становятся мишенями для украинских беспилотников", – написал Бутусов.
По информации Бутусова, удары нанесены в Киевской, Черниговской и Житомирской областях – на направлении главного удара ВС РФ.
Российские оккупанты не могут обнаружить аэродромы базирования Bayraktar, не могут подавить их своим РЭБом, не могут их сбить.
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