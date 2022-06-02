Турция подарит ВСУ ударный дрон, на который собрали деньги литовцы
Турция бесплатно поставит Вооруженным Силам Украины ударный беспилотник Bayraktar TB2, на который граждане Литвы собрали сообща почти 6 млн евро. Об этом сообщил в Twitter литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
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"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "байрактар", на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе! Спасибо, Турция!", – написал он.
В Facebook он отметил, что Турции "импонирует желание литовского народа помочь Украине", – и она, производитель этих БПЛА, подарит Литве модернизированный Bayraktar TB2. Это отметили и в Twitter компании-производителя дронов Baykar.
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"Турки также пообещали украсить его литовскими и украинскими цветами и дать ему имя", – добавил Анушаускас.
Из собранных литовским народом денег на сумму в 1,5 млн евро закупят боеприпасы для дрона, еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины, заверил глава Минобороны Литвы.
- 25 мая литовский журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас объявил краудфандинговую кампанию "на дрон". Необходимую сумму собрали в считанные дни.
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