Турция подарит ВСУ ударный дрон, на который собрали деньги литовцы

Турция бесплатно поставит Вооруженным Силам Украины ударный беспилотник Bayraktar TB2, на который граждане Литвы собрали сообща почти 6 млн евро. Об этом сообщил в Twitter литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать "байрактар", на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе! Спасибо, Турция!", – написал он.

В Facebook он отметил, что Турции "импонирует желание литовского народа помочь Украине", – и она, производитель этих БПЛА, подарит Литве модернизированный Bayraktar TB2. Это отметили и в Twitter компании-производителя дронов Baykar.

Читайте также: "Ничего нет у нас, мы лохи". Оккупанты жалуются, что у России нет Bayraktar: аудиоперехват

"Турки также пообещали украсить его литовскими и украинскими цветами и дать ему имя", – добавил Анушаускас.

Из собранных литовским народом денег на сумму в 1,5 млн евро закупят боеприпасы для дрона, еще 4,4 млн евро также пойдут на поддержку Украины, заверил глава Минобороны Литвы.

25 мая литовский журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас объявил краудфандинговую кампанию "на дрон". Необходимую сумму собрали в считанные дни.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.