Производитель отправит Украине три Bayraktar, на которые собирал Притула, бесплатно

Турецкая компания Baykar Makina, которая производит ударные дроны Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона, на которые собрали деньги граждане Украины, бесплатно. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт... Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – говорится в сообщении.

В компании попросили направить собранные средства на помощь народу Украины в его борьбе.

"Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире", – сообщили в турецкой компании.

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.

Вадим Ребрина

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