Производитель отправит Украине три Bayraktar, на которые собирал Притула, бесплатно
27.06.2022, 21:22
Беспилотник Bayraktar TB2 (фото — пресс-служба Bayrak Makina)
Турецкая компания Baykar Makina, которая производит ударные дроны Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона, на которые собрали деньги граждане Украины, бесплатно. Об этом говорится в сообщении компании.
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"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт... Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – говорится в сообщении.
В компании попросили направить собранные средства на помощь народу Украины в его борьбе.
"Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире", – сообщили в турецкой компании.
- Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
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