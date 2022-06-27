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Производитель отправит Украине три Bayraktar, на которые собирал Притула, бесплатно

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 21:22
Производитель отправит Украине три Bayraktar, на которые собирал Притула, бесплатно - Фото
Беспилотник Bayraktar TB2 (фото — пресс-служба Bayrak Makina)

Турецкая компания Baykar Makina, которая производит ударные дроны Bayraktar, заявила, что отправит Украине три дрона, на которые собрали деньги граждане Украины, бесплатно. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт... Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – говорится в сообщении.

В компании попросили направить собранные средства на помощь народу Украины в его борьбе.

"Компания Baykar молится о справедливом разрешении и продолжительном мире", – сообщили в турецкой компании.

  • Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar.
Вадим Ребрина
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Bayraktar дрон сергей притула Baykar
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