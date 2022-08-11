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Норвегия присоединяется к программе обучения ВСУ в Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 18:35
Норвегия присоединяется к программе обучения ВСУ в Британии - Фото
Учения (Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ)

Норвегия присоединится к программе обучения украинских военнослужащих в Великобритании. Об этом сообщил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам, передает NRK.

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"Украинские силы остро нуждаются в дополнительной подготовке и обучении. Норвегия положительно относится к британской инициативе по обучению украинских солдат в Великобритании. Мы будем участвовать с инструкторами в этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны", – сказал глава оборонного ведомства.

Учениями руководит Британия, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. Цель – обеспечить базовую военную подготовку до 10 000 украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение 2022 года.

  • 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют КанадаШвеция, Финляндия и Дания.

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Оксана Житнюк
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ВСУ британия учения Борис Джонсон норвегия
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