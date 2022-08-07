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Швеция направит более ста инструкторов в Великобританию для обучения украинцев

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 15:34
Швеция направит более ста инструкторов в Великобританию для обучения украинцев - Фото
Петер Хультквист ( Фото: ЕРА)

Швеция направит в Великобританию до 120 инструкторов для обучения украинских военнослужащих. Об этом идется в заявлении правительства Швеции.

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Инструкторов из Швеции направят в Великобританию в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года.  Максимум 60 шведских инструкторов будут одновременно находиться в Великобритании для обучения украинских военных.

Тренировки по базовой военной подготовке украинских военнослужащих под руководством Швеции будет разделены на несколько этапов обучения. 

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал целью такой подготовки позволить Украине поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал.

  • 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • 4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ.

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