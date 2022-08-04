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Канада заявила об опасной фазе войны: отправляет инструкторов в Британию обучать украинцев

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 20:10
Канада заявила об опасной фазе войны: отправляет инструкторов в Британию обучать украинцев - Фото
Анита Ананд (фото - EPA)

Канада направит до 225 своих инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, заявив о "новой и очень опасной фазе конфликта", передает Reuters.

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По словам главы Минобороны Канады, инструкторы будут отправлены в Британию на следующей неделе.

"Сейчас мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, в котором [Россия] предпринимает затяжные попытки нанести долгосрочный ущерб Украине и ее людям. Поэтому сегодня я объявляю, что мы выполняем наше обещание возобновить масштабное обучение", – сказала Ананд.

Канадские инструкторы пробудут в Британии четыре месяца. Большинство солдат придут из 3-го батальона канадской легкой пехоты имени принцессы Патриции.

Тренировки под руководством Канады, которые пройдут на военной базе на юго-востоке Англии, будут включать в себя обращение с оружием, первую помощь и тактику патрулирования.

  • 17 июня Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

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Оксана Житнюк
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