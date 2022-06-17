Великобритания предложила Украине масштабную программу по обучению военных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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По мнению Даунинг-стрит, эта программа "в корне изменит баланс сил в войне, обеспечив Вооруженным Силам Украины устойчивость, необходимую для победы в борьбе за прочный мир".

Международные партнеры будут приглашены для реализации программы, если предложение будет принято Украиной, отметили в правительстве Великобритании.

Там напомнили, что в рамках предыдущей программы Orbital, с 2015 года до полномасштабного вторжения в Украину, Великобритания обучила более 22 000 украинских военнослужащих.

Новая программа рассчитана на обучение за пределами Украины.

На брифинге в Киеве Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания будет продолжать поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины.

Вадим Ребрина

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