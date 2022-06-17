UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Великобритания предложила Украине масштабную программу по обучению военных

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 20:07
Великобритания предложила Украине масштабную программу по обучению военных - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Даунинг-стрит, эта программа "в корне изменит баланс сил в войне, обеспечив Вооруженным Силам Украины устойчивость, необходимую для победы в борьбе за прочный мир".

Международные партнеры будут приглашены для реализации программы, если предложение будет принято Украиной, отметили в правительстве Великобритании.

Там напомнили, что в рамках предыдущей программы Orbital, с 2015 года до полномасштабного вторжения в Украину, Великобритания обучила более 22 000 украинских военнослужащих.

Новая программа рассчитана на обучение за пределами Украины.

  • На брифинге в Киеве Джонсон заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания будет продолжать поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Борис Джонсон обучение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 