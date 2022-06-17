Джонсон: Мы продолжим вооружать ВСУ, пока они не выгонят агрессора из Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится с визитом в Киеве, заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Об этом Джонсон сказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.
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"Владимир, мы здесь, чтобы еще раз подчеркнуть — мы с вами. Мы хотим обеспечить вам стратегическую выносливость", – сказал Джонсон.
Он заявил, что Великобритания будет работать над интенсификацией санкций против РФ, усиливать дипломатическую коалицию в поддержку Украины, а также финансовую поддержку.
"И мы готовы и в дальнейшем предоставлять вооружение, подготовку по использованию этого вооружения. Украинский народ и ВСУ благодаря этому смогут сделать то, чего хотят украинцы, а именно — выгнать агрессора из Украины", – отметил британский премьер.
Джонсон также сказал, что наступит момент, когда нужно будет "говорить о будущем Украины", но, по его словам, это будет уже в контексте свободной Украины. Премьер сказал, что имеет в виду гарантии безопасности, о которых говорили в Киеве.
- Сегодня Джонсон совершил неанонсированный визит в Киев, где провел переговоры с Зеленским.
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