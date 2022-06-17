Джонсон внезапно приехал в Киев и провел переговоры с Зеленским — видео
17.06.2022, 17:36
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Boris Johnson/Twitter)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев без анонса и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
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По словам Зеленского, война России против Украины доказала, что поддержка со стороны Великобритании — твердая и решительная.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на переговорах с Джонсоном обсуждались поставки тяжелого вооружения и систем ПВО.
Также лидеры затронули экономическую поддержку Украины, усиление антироссийских санкций, гарантии безопасности для Украины и компенсации Россией нанесенного войной ущерба.
- 9 апреля Джонсон также без предварительных анонсов приехал в Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру столицы.
- Джонсон тогда заявил, что Британия и партнеры будут поставлять Украине ноу-хау технологии и разведданные.
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