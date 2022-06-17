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Джонсон внезапно приехал в Киев и провел переговоры с Зеленским — видео

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 17:36
Джонсон внезапно приехал в Киев и провел переговоры с Зеленским — видео - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: Boris Johnson/Twitter)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев без анонса и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, война России против Украины доказала, что поддержка со стороны Великобритании — твердая и решительная. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на переговорах с Джонсоном обсуждались поставки тяжелого вооружения и систем ПВО. 

Также лидеры затронули экономическую поддержку Украины, усиление антироссийских санкций, гарантии безопасности для Украины и компенсации Россией нанесенного войной ущерба. 

Читайте также: Джонсон о переговорах с Путиным: Нельзя иметь дело с крокодилом, доедающим твою ногу 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский переговоры Борис Джонсон
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