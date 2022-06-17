Джонсон внезапно приехал в Киев и провел переговоры с Зеленским — видео

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев без анонса и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, война России против Украины доказала, что поддержка со стороны Великобритании — твердая и решительная.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на переговорах с Джонсоном обсуждались поставки тяжелого вооружения и систем ПВО.

Также лидеры затронули экономическую поддержку Украины, усиление антироссийских санкций, гарантии безопасности для Украины и компенсации Россией нанесенного войной ущерба.

9 апреля Джонсон также без предварительных анонсов приехал в Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру столицы.

Джонсон тогда заявил, что Британия и партнеры будут поставлять Украине ноу-хау технологии и разведданные.

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Дмитрий Гриниченко

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