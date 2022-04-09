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В Киеве начались переговоры Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 17:04
В Киеве начались переговоры Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским - Фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, между ним и президентом Владимиром Зеленский начались переговоры. 

О начале встречи сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.

Новость дополняется

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Борис Джонсон
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