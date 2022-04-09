В Киеве начались переговоры Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским
09.04.2022, 17:04
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, между ним и президентом Владимиром Зеленский начались переговоры.
О начале встречи сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.
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