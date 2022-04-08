Руководители ЕС в Буче. Им показали эксгумацию убитых россиянами из братской могилы – фото

Руководство Евросоюза посетило западный киевский пригород – Бучу, который стал символом зверств российских оккупантов в Украине. Фотографии из города-героя показал у себя в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

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Он показал свидетельства военных преступлений армии страны-оккупанта президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Гегеру.

Сегодня, 8 апреля, в Буче начали эксгумацию тел из братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и всех святых, чтобы идентифицировать людей и установить обстоятельства их смерти.

"Мы никогда не простим врагу этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы как можно быстрее остановить агрессора", – написал глава правительства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова написала, что там ориентировочно 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры, чтобы установить обстоятельства и причины смерти.

"Из тех, кого достали, у большинства огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Часть погибших была с документами, остальных же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК", – написала она.

По ее словам, уже есть свидетели того, как этих гражданских рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии.

"Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев", – подчеркнула она.

Венедиктова заверила, что у следователей уже около 100 страниц данных военнослужащих РФ, которые были в Буче.

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