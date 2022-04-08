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Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: более 30 погибших и 100 раненых – фото

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08.04.2022, 11:03
Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: более 30 погибших и 100 раненых – фото - Фото
Фото - Павел Кириленко

Российские оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Известно о более 30 погибших и свыше 100 раненых. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

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"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело две ракеты. Есть пострадавшие. Подробности уточняем", – написал Камышин.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что россияне ударили по вокзалу кассетным "искандером". Полиция и спасатели сообщают о десятках погибших и раненых.

Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: более 30 погибших и 100 раненых – фото

В это время на вокзале были тысячи человек, так как проходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, отметил Кириленко.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская Федерация – страна извергов и преступников", – написал глава ОВА.

Оккупанты ударили ракетами по вокзалу Краматорска: более 30 погибших и 100 раненых – фото

ДОПОЛНЕНО В 11:22. В Укрзализныце сообщили, что в результате ракетных обстрелов, по оперативным данным, более 30 человек погибли и свыше 100 ранены.

  • Вчера российские оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из Славянска, Краматорска и Лимана.
  • Ночью ремонтники проводили работы фактически под обстрелом. Все три поезда с беженцами, "застрявшие" из-за авиаудара, в итоге возобновили движение и добрались во Львов и Хмельницкий.

Читайте также: Власти призывают жителей трех областей эвакуироваться, пока есть возможность

Оксана Житнюк
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Донбасс краматорск ракетный удар укрзализныця
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