"Мы привлечем РФ и Путина к ответственности". США, ЕС отреагировали на удар по Краматорску

Страна-оккупант РФ и ее лидер Владимир Путин будут отвечать за военные преступления против Украины и, в частности, за ракетный удар по ж/д вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных граждан. Это обещает в Twitter министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Она написала, что ошеломлена этой трагедией, и напомнила: удары по гражданским лицам являются военным преступлением.

"Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", – подчеркнула глава МИД Британии.

"Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнули в посольстве США в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель пишет о необходимости нарастить санкции против РФ и дать Украине больше оружия.

"Нужны действия: больше санкций против России и больше оружия Украине идет от ЕС", – написал он.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сегодня прибыла в Киев, написала о своем потрясении гибелью людей, принесла соболезнования президенту Владимиру Зеленскому и добавила, что мыслями с семьями погибших.

Она назвала подлым удар россиян по вокзалу, но ничего не написала о санкциях и вооружении для ВСУ.

8 апреля 2022 года российские рашисты нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска в Донецкой области, где были тысячи мирных украинцев в ожидании эвакуации.

На 13:00 известно о 39 погибших (в том числе четверо детей) и 87 раненых, среди которых – значительное количество тяжелых.

Российская пропаганда сразу же после удара по вокзалу распространила сообщения об обстреле российскими войсками "боевиков ВСУ", но, когда появились свидетельства массовой гибели гражданских, эти сообщения оккупанты начали удалять и редактировать.

Сегодня, 8 апреля, в Словакии официально сообщили, что передали Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.

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Евгений Пилипенко

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