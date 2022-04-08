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"Мы привлечем РФ и Путина к ответственности". США, ЕС отреагировали на удар по Краматорску

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 16:10
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Страна-оккупант РФ и ее лидер Владимир Путин будут отвечать за военные преступления против Украины и, в частности, за ракетный удар по ж/д вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли десятки мирных граждан. Это обещает в Twitter министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Она написала, что ошеломлена этой трагедией, и напомнила: удары по гражданским лицам являются военным преступлением.

"Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", – подчеркнула глава МИД Британии.

"Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнули в посольстве США в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель пишет о необходимости нарастить санкции против РФ и дать Украине больше оружия.

"Нужны действия: больше санкций против России и больше оружия Украине идет от ЕС", – написал он.

Смотрите фото: Россияне написали на ракете "за детей" – и убили ею в Краматорске четверых детей

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сегодня прибыла в Киев, написала о своем потрясении гибелью людей, принесла соболезнования президенту Владимиру Зеленскому и добавила, что мыслями с семьями погибших.

Она назвала подлым удар россиян по вокзалу, но ничего не написала о санкциях и вооружении для ВСУ.

  • 8 апреля 2022 года российские рашисты нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска в Донецкой области, где были тысячи мирных украинцев в ожидании эвакуации.
  • На 13:00 известно о 39 погибших (в том числе четверо детей) и 87 раненых, среди которых – значительное количество тяжелых.
  • Российская пропаганда сразу же после удара по вокзалу распространила сообщения об обстреле российскими войсками "боевиков ВСУ", но, когда появились свидетельства массовой гибели гражданских, эти сообщения оккупанты начали удалять и редактировать.
  • Сегодня, 8 апреля, в Словакии официально сообщили, что передали Украине комплексы противовоздушной обороны С-300

Читайте также: Ермак: Краматорск – следствие промедления с нефтяным эмбарго и поставкой тяжелого оружия

Евгений Пилипенко
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