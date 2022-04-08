Первые из НАТО. Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300

Словакия передала Вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной/противоракетной обороны С-300. Об этом по пути в Украину сообщил из поезда в Facebook премьер страны Эдуард Хегер.

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"Могу подтвердить, что Словацкая Республика после обращения Украины за помощью в осуществлении самообороны по статье 51 Устава ООН, как прямое следствие вооруженной агрессии со стороны РФ, безвозмездно передала Украине ЗРК С-300", – написал он.

Словацкий премьер заявил, что передача С-300 ВСУ не означает, что его страна стала частью этой войны.

Хегер отметил, что это "ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, выступающая за мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам, полагая, что эта система поможет спасти как можно больше ни в чем не повинных украинцев".

Взамен переданных комплексов С-300 союзники по НАТО поставили на вооружение армии Словакии американские комплексы Patriot.

ВАЖНО. Сколько, как, когда и где состоялась передача – засекреченная информация. Любая информация об этом в СМИ, как и о номенклатуре передаваемых вооружений, запрещена. Сообщение о передаче С-300 Словакией публикуется исключительно потому, что об этом объявил премьер страны. Вероятно, он сделал это постфактум.

Таким образом, Словакия стала первой страной НАТО, которая поставила Украине тяжелые системы ПВО/ПРО для борьбы с российскими оккупантами.

В Киев сегодня, помимо Хегера, едут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Евгений Пилипенко

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