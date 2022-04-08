UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первые из НАТО. Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 14:41
Первые из НАТО. Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300 - Фото
Эдуард Хегер (скриншот)

Словакия передала Вооруженным силам Украины комплексы противовоздушной/противоракетной обороны С-300. Об этом по пути в Украину сообщил из поезда в Facebook премьер страны Эдуард Хегер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Могу подтвердить, что Словацкая Республика после обращения Украины за помощью в осуществлении самообороны по статье 51 Устава ООН, как прямое следствие вооруженной агрессии со стороны РФ, безвозмездно передала Украине ЗРК С-300", – написал он.

Словацкий премьер заявил, что передача С-300 ВСУ не означает, что его страна стала частью этой войны.

Хегер отметил, что это "ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, выступающая за мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам, полагая, что эта система поможет спасти как можно больше ни в чем не повинных украинцев".

Взамен переданных комплексов С-300 союзники по НАТО поставили на вооружение армии Словакии американские комплексы Patriot.

ВАЖНО. Сколько, как, когда и где состоялась передача – засекреченная информация. Любая информация об этом в СМИ, как и о номенклатуре передаваемых вооружений, запрещена. Сообщение о передаче С-300 Словакией публикуется исключительно потому, что об этом объявил премьер страны. Вероятно, он сделал это постфактум.

Таким образом, Словакия стала первой страной НАТО, которая поставила Украине тяжелые системы ПВО/ПРО для борьбы с российскими оккупантами.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война словакия пво С-300 поддержка военная помощь про Эдуард Хегер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 