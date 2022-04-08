Россияне написали на ракете "за детей" – и убили ею в Краматорске четверых детей: фото

Ракетный удар россиян по ж/д вокзалу Краматорска убил по меньшей мере 39 человек, среди которых были четверо детей. Об этом сообщил в Facebook пресс-офицер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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По его словам, СБУ открыла уголовное производство по 438 ст. Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). "Установим и накажем виновных", – подчеркнул он.

На корпусе ракеты у хвостового оперения видно надпись оккупантов – "за детей".

По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, в 10:30 утра, когда был нанесен удар, на вокзале было около 4000 человек.

"Это все видели и знали. Враг хотел убить этих людей. Среди них 90% – пожилые люди, женщины и дети. Там до сотни людей пострадавших, много тяжелых, без ног. В настоящее время работает 30-40 хирургов одновременно. Обломки ракеты валяются по всему вокзалу", – отметил городской голова.

Осторожно! Видео ниже – 18+!

Сегодня утром, 8 апреля, российские рашисты нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска в Донецкой области, где находились тысячи мирных украинцев в ожидании эвакуации. По непроверенным данным, две ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Шахтерска: паблик "Типичный Донецк" показал видео запуска в 10:25. Спустя 19 минут глава Укрзалізниці Александр Камышин написал сообщение об ударе по вокзалу.

Советник главы ОП Арестович: "По нам бьют ракетами, которые мы передали России по Будапештскому меморандуму".

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Евгений Пилипенко

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