Ермак: Краматорск – следствие промедления с нефтяным эмбарго и поставкой тяжелого оружия

Действия российских оккупантов, вроде ракетного удара по ж/д вокзалу Краматорска, – следствие промедления Запада с поставкой Украине мощного оружия и внедрением самых разрушительных санкций против РФ. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Каждое такое действие [оккупантов] является ответом на промедление наших западных партнеров с внедрением действительно разрушительных санкций, нефтяного эмбарго, а также мощного оружия, которое мы просим", – написал Ермак.

Президент Владимир Зеленский написал в Instagram, что "российские изверги не оставляют своих методов": "Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население".

"Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – подчеркнул глава государства.

Читайте также: Подоляк уверяет, что Украина не пойдет на "временное перемирие" с РФ или какие-то "мински"

Обращаясь к западным партнерам, глава ОП добавил, что Украина все равно победит, "но сейчас стоит вопрос жизни людей – сколько еще погибших украинцев хочет увидеть мир от рук циничной страны, которой неизвестны правила морали", прежде чем решиться на нефтяное эмбарго и поставки ВСУ тяжелых вооружений.

По его словам, этот ракетный удар – попытка россиян сорвать эвакуацию и запугать людей. Он подчеркнул, что Россия нарушает все правила войны и будет отвечать за каждое преступление на трибунале.

Сегодня утром, 8 апреля, российские рашисты нанесли удар ракетой "Точка-У" по ж/д вокзалу Краматорска в Донецкой области, где находились тысячи мирных украинцев в ожидании эвакуации. На 11:30 было 30 погибших и более 100 раненых человек.

На обломках ракеты видно, как оккупанты написали "За детей Донбасса".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.