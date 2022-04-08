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Подоляк уверяет, что Украина не пойдет на "временное перемирие" с РФ или какие-то "мински"

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 08:31
Подоляк уверяет, что Украина не пойдет на
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украину не интересует "временное перемирие", а новых "минских договоренностей" с Россией не будет, и это принципиальный вопрос, так как подобные "мински" приводят к грандиозным трагедиям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

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"Временное перемирие с Российской Федерацией – это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие – это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям", – сказал Подоляк.

В ответ на беспокойства среди украинцев, что полномасштабное российское вторжение может закончиться подписанием условного "Минска-3", "Будапешта-2" или "Стамбула-1", Подоляк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский "гораздо глубже в материале, чем кто угодно сегодня".

Советник главы ОП отметил, что Зеленский понимает все риски любых незавершенных дел и "видит перспективу на десятки лет вперед".

"Поэтому мы не будем идти ни на "Минск-3", ни на "Будапешт-2" – это все не имеет смысла. В исторической перспективе, даже краткосрочной, все эти "мински" приводят к грандиозным трагедиям. Все эти договоренности без реальных превентивных механизмов предупреждения войны – не будут действовать. Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос", – уверяет Подоляк.

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Оксана Житнюк
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михаил подоляк перемирие война
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