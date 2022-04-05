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Кулеба – Западу: Затяните пояса на несколько месяцев, введите против РФ суперсанкции

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 15:23
Кулеба – Западу: Затяните пояса на несколько месяцев, введите против РФ суперсанкции - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Страны-партнеры должны ввести энергетическое эмбарго против России: только так можно остановить появление "новых Буч" с тысячами новых жертв российского вторжения в Украину. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Чтобы не допустить "новых Буч", введите суперсанкции: перестаньте покупать у России нефть, газ и уголь. Прекратите финансировать путинскую военную машину", – призвал он.

Если такие меры будут приняты, российская экономика – и война, которую она финансирует, – остановятся "в считанные месяцы", добавил глава МИД.

"Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысяч спасенных жизней", – обратился он к Западу.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также обратился в Twitter к партнерам: "Европе, которая все еще боится остаться без газа/нефти, пора понять: Буча – лишь начало правды о современной РФ".

"Дальше будут сотни других украинских городов, где побывал людоедский "русский мир". Не хотите страдать от "бучанского синдрома" завтра – дайте тяжелое оружие сегодня", – призвал он.

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Евгений Пилипенко
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