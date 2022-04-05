Россия возвращает в Украину "мясников", устроивших зверства в Буче – разведка

Россия возвращает на территорию Украины подразделения своей армии, которые совершали зверства в Буче, сообщает Главное управление разведки.

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В частности, это 64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После этого они вернутся в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно – харьковское направление).

Хотя обычно, как отмечает разведка, российские подразделения, покидающие зону боевых действий получают еще больше времени на восстановление и отдых.

В разведке считают, что такие действия преследуют две цели:

– запугивание жителей населенных пунктов Украины: совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

– быстрая "утилизация" ненужных свидетелей: передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться в живых, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.

В то же время, как указывается в сообщении, личный состав подразделения массово противится возвращению в Украину, но рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией.

Валерия Давыдова

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