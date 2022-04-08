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Арестович: По нам бьют ракетами, которые мы передали России по Будапештскому меморандуму

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 01:36
Арестович: По нам бьют ракетами, которые мы передали России по Будапештскому меморандуму - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Россия наносит ракетные удары по украинской территории теми боеприпасами, которые Украина передала РФ в рамках Будапештского меморандума. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Украина 24.

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Арестовича спросили, не рано ли людям уже сейчас возвращаться в Киев, не опасно ли это из-за продолжающихся ракетных ударов.

Советник главы ОП ответил, что вражеская ракета может прилететь в любое место Украины и затем рассказал о происхождении этих ракет.

"Ирония заключается в том, кстати (мало, кто об этом знает, скажу вам) – по нам бьют теми ракетами, которые мы передали по Будапештскому меморандуму Российской Федерации. Основные ракеты, которые сейчас летят, это крылатые ракеты авиационного базирования, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, не заходя в пространство. У них дальность до трех тысяч километров – две с половиной, три. Поэтому им все равно, откуда их запускать – хоть от Северного полярного круга. И в этом смысле безопасных мест не существует", – сказал Арестович. 

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.
Наталия Медведева
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ракетный удар ракета война будапештский меморандум Алексей Арестович
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