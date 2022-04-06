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В Киев продолжают возвращаться люди. Кличко призвал подождать – остается угроза обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 18:39
В Киев продолжают возвращаться люди. Кличко призвал подождать – остается угроза обстрелов - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

После освобождения Киевской области от оккупантов в столицу продолжают возвращаться люди, выезжавшие в другие города. Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не делать этого, поскольку остается угроза обстрелов.

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"Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, подождите немного. Еще остается вероятной угроза обстрелов города", – написал мэр.

Тех, кто сейчас находится в столице, Кличко призвал быть осторожными – не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа (с 21:00 до 06:00).

Отдельно мэр обратился к водителям – поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призвал быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, поскольку автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение.

"Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины – Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям", – добавил Кличко.

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Оксана Житнюк
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