Погибли 86 человек, 398 – ранены. В КГГА рассказали о последствиях войны для Киева

В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, ранены – 398. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет сайт Киевской городской администрации со ссылкой на интервью "Сегодня".

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Также повреждены 167 жилых домов, 44 школы, 26 детских садов и 1 детский дом и еще 11 административных зданий. В настоящее время город составляет перечень пострадавших объектов для дальнейшего ремонта, если их можно будет вернуть в эксплуатацию.

"Если их невозможно эксплуатировать, то по таким домам будет приниматься отдельное решение. К сожалению, такие дома тоже есть", – рассказал Николай Поворозник.

Он также добавил, что от действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Поворозник напомнил, что сегодня в Киеве стало безопаснее, но по-прежнему остается угроза воздушных атак. Выехавших из столицы администрация города просит пока воздерживаться от возвращения.

Валерия Давыдова

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