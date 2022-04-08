Пропагандисты РФ удаляют сообщения об обстреле оккупантами вокзала в Краматорске – СМИ

Российская пропаганда распространила сообщения об обстреле российскими войсками вокзала Краматорска, но сразу после появления свидетельств массовой гибели гражданских эти записи начали удалять и редактировать. Об этом сообщает Insider.

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Издание пишет, что в ряде российских Telegram-каналов и пабликов (в публикации приведен их список) появились сообщения, что ВС РФ ведут огонь по "скоплению боевиков ВСУ" на вокзале Краматорска.

После того, как появились видео и фотографии с телами погибших гражданских, эти записи были удалены либо изменены таким образом, чтобы представить случившееся как провокацию ВСУ, на которую "повелись" российские пропагандисты.

"Точно так же было и со сбитым "Боингом" в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Потом в спешке терли свои же сюжеты", – написал в Facebook Денис Казанский, который опубликовал также скриншоты удаленных или измененных сообщений.

Ранее сообщалось, что из-за ракетного удара оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погибли 39 человек, среди которых были четверо детей, и свыше 100 человек были ранены.

Сергей Бережной

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