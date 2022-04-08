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Новая формула Штайнмайера: президент Германии призвал к трибуналу над Путиным и Лавровым

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 15:22
Новая формула Штайнмайера: президент Германии призвал к трибуналу над Путиным и Лавровым - Фото
Лавров, Штайнмайер (со спины), Путин (фото - ЕРА)

Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к трибуналу по военным преступлениям против президента страны-оккупанта России Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет с его слов Der Spiegel.

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"Это [трибунал] включает и солдат, и их военачальников, и, конечно же, тех, кто несет политическую ответственность [за войну]", – сказал бывший глава МИД ФРГ в 2013–2017 годах.

Штайнмайер добавил, что "любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет объясниться".

Журналист спросил его, не являются ли зверства россиян в Украине поворотным моментом, после которого Германии придется внедрить разрушительные санкции против РФ, на что Штайнмайер ответил, что "картинки из Бучи ужасны, я с трудом их выношу, это разбивает мне сердце", его это "невероятно злит и огорчает".

Журналист повторно спросил: "Одно дело быть обеспокоенным, другой вопрос, готова ли и как быстро Германия отреагирует жестко, например, через эмбарго на нефть и газ".

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Штайнмайер ответил, что, "кажется, конец поставок российского угля не за горами", а у него "сложилось впечатление, что Берлин прилагает все усилия, чтобы также значительно сократить закупки нефти и газа".

"Если у правительства Германии есть четкое мнение, основанное на опыте, что внезапное газовое эмбарго безответственно, его не следует обвинять в цинизме, если оно будет действовать соответствующим образом", – добавил президент ФРГ.

Во время первой фазы войны России против Украины он был автором так называемой формулы Штайнмайера. Она предполагала метод внедрения вторых минских соглашений, который заключался в проведении местных выборов в оккупации под надзором ОБСЕ, предоставление ОРДЛО временного особого статуса самоуправления, а после доклада по итогам выборов – постоянного.

Евгений Пилипенко
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