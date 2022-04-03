"Плел паутину контактов с Россией". Посол Украины резко раскритиковал Штайнмайера

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер несерьезно относится к необходимости изменить свою политику по отношению к России после того, как она напала на Украину. Об этом он сказал в интервью Der Tagesspiegel.

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"Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже священным, что бы ни происходило, даже агрессивная война не играет большой роли. С точки зрения Путина, нет украинского народа, нет языка, нет культуры, а значит, и государства. Кажется, Штайнмайер разделяет мнение, что украинцы не являются субъектом", – считает Мельник.

На прошлой неделе Штайнмайер организовал концерт солидарности с Украиной, который Мельник проигнорировал, потому что там выступали российские солисты. В интервью Der Tagesspiegel Мельник предположил, что этим концертом немецкий президент сигнализировал о своей лояльности России.

Мельник убежден, что Штайнмайер, который до избрания президентом много лет был министром иностранных дел, несет часть ответственности за то, что Германия так сильно зависит от энергоносителей из России.

"Штайнмайер в течение десятилетий плел паутину контактов с Россией. В это были вовлечены многие люди, имеющие значительное влияние в нынешней правительственной коалиции", – сказал Мельник, назвав имена внешнеполитического советника канцлера Германии Йенса Плетнера и государственного секретаря МИД Андреаса Михаэлиса.

Посол подчеркнул, что на мирных переговорах с Россией, когда Штайнмайер был еще министром иностранных дел, немцы всегда пытались добиться уступок именно от Украины.

Мельник также напомнил, что даже после своего переизбрания на второй срок в феврале 2022 Штайнмайер призвал Владимира Путина "ослабить петлю на шее Украины", а не снять ее.

"У него нет никакой связи с нами, украинцами. Штайнмайер не знает, что с нами делать, хотя сам был в Киеве и даже во Львове", – подчеркнул посол.

3 апреля в Welt am Sonntag вышло интервью польского политика Ярослав Качиньского, в котором он также обвинил Германию в тяготении к России.

Андрей Водяный

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