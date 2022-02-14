Штайнмайер – Путину: Ослабьте петлю на шее Украины
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера России Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины и предупредил о последствиях агрессии. Об этом он заявил после своего переизбрания на второй срок Федеральным собранием ФРГ, передает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал он.
Штайнмайер отметил, что есть угроза войны в Восточной Европе и ответственность за это несет Россия. Он добавил, что наращивание российских войск возле украинских границ невозможно неправильно истолковать: это – угроза для Украины.
Штайнмайер предупредил, что Путину "не стоит недооценивать силу демократии".
Он подчеркнул, что население Украины имеет право жить без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет. А тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", подытожил он.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- На прошедших выходных президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и Путиным. Байден заверил, что Запад решительно и быстро ответит на агрессию России. Зеленский пригласил его в Украину в ближайшие дни.
Читайте также мнение: Без паники. Происходит самая масштабная информационная спецоперация США в интересах мира
Комментарии