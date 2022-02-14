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Штайнмайер – Путину: Ослабьте петлю на шее Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 07:28
Штайнмайер – Путину: Ослабьте петлю на шее Украины - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото - ЕРА)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидера России Владимира Путина начать деэскалацию вокруг Украины и предупредил о последствиях агрессии. Об этом он заявил после своего переизбрания на второй срок Федеральным собранием ФРГ, передает DW.

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"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что есть угроза войны в Восточной Европе и ответственность за это несет Россия. Он добавил, что наращивание российских войск возле украинских границ невозможно неправильно истолковать: это – угроза для Украины.

Штайнмайер предупредил, что Путину "не стоит недооценивать силу демократии".

Он подчеркнул, что население Украины имеет право жить без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет. А тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", подытожил он.

СПРАВКА. В 2016 году Штайнмайер предложил формулу реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление оккупированным частям Донбасса "особого статуса через честные демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ".

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Марк Сировой
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владимир путин Франк-Вальтер Штайнмайер вторжение войска россии
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