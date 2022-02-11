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Вторжение в Украину "может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады" – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 11:42
Вторжение в Украину
Энтони Блинкен (Фото – EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег 11 февраля, что масштабное российское вторжение в Украину "может начаться в любой момент" – в том числе во время зимних Олимпийских игр, которые заканчиваются 20 февраля. Об этом он сказал во время визита в Мельбурн, пишет Agence France Presse.

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"Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любое время, и, чтобы было ясно, в том числе во время Олимпийских игр", – сказал он. Вчера войска России и Беларуси начали масштабные учения рядом с Украиной.

Глава Госдепартамента США "отмахнулся от предположений", пишет агентство, что Кремль, если задумал атаку, будет ждать до окончания Игр в Пекине, чтобы не бросать тень на спортивный форум в союзном Китае. В конце января США призвали Китай повлиять на Россию в этом вопросе.

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Он уточнил, что, "проще говоря, мы по-прежнему наблюдаем очень тревожные признаки российской эскалации". Госсекретарь добавил, что "мы прилагаем все возможные усилия, чтобы повлиять на Россию".

СПРАВКА. Запад и Украина с прошлой осени говорили о высочайшем риске нового российского вторжения на фоне учений Союзная решимость-2022. Сейчас, в 2022-м, официальные лица Украины призывают западные СМИ и чиновников не нагнетать панику острыми заявлениями, которая влияет на экономику страны. Последнее Кремль использует в своей пропаганде, манипулируя, что "даже президент Зеленский" говорит, что никто якобы не хочет вторгаться в Украину. Активная фаза гибридной войны России против Украины продолжается с начала 2014 года, оккупированы Крым и часть Донбасса.

Такие слова госсекретаря прозвучали спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден призвал американцев "сейчас же" выехать из Украины.

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Евгений Пилипенко
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