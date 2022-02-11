Вторжение в Украину "может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады" – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег 11 февраля, что масштабное российское вторжение в Украину "может начаться в любой момент" – в том числе во время зимних Олимпийских игр, которые заканчиваются 20 февраля. Об этом он сказал во время визита в Мельбурн, пишет Agence France Presse.
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"Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любое время, и, чтобы было ясно, в том числе во время Олимпийских игр", – сказал он. Вчера войска России и Беларуси начали масштабные учения рядом с Украиной.
Глава Госдепартамента США "отмахнулся от предположений", пишет агентство, что Кремль, если задумал атаку, будет ждать до окончания Игр в Пекине, чтобы не бросать тень на спортивный форум в союзном Китае. В конце января США призвали Китай повлиять на Россию в этом вопросе.
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Он уточнил, что, "проще говоря, мы по-прежнему наблюдаем очень тревожные признаки российской эскалации". Госсекретарь добавил, что "мы прилагаем все возможные усилия, чтобы повлиять на Россию".
Такие слова госсекретаря прозвучали спустя несколько часов после того, как президент США Джо Байден призвал американцев "сейчас же" выехать из Украины.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину. Россия заверяет, что ничего такого не планирует. Запад грозит ей разрушительными санкциями.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Ранее газета Le Figaro раскрыла, что президент Франции Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел к Путину. Глава МИД Кулеба заверил, что Макрон не обсуждал с украинским президентом отказ от вступления в НАТО.
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